Le previsioni per il weekend

Condividi

Linkedin email

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 19. In prevalenza poco nuvoloso salvo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni. Inizialmente assenti, dal pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali sulle zone montane, non si esclude qualche fenomeno in sconfinamento sulle zone pedemontane.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa con moderati rinforzi in serata. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Previsione Altezza Onde

sabato 20. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e passaggi di nubi alte.

Precipitazioni. Non si escludono occasionali locali rovesci sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%) nel pomeriggio.

Temperature. Minime in aumento, massime in aumento sulle zone montane e interne della pianura, stazionarie altrove.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. In quota perlopiù deboli da Ovest Sud-Ovest, a tratti moderati sulle vette dolomitiche più alte.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 21. In pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme associato a locali rovesci o temporali. Temperature in ulteriore aumento con valori anche moderatamente superiori alla media.

lunedì 22. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli sulle zone montane durante le ore centrali della giornata. Valori termici in aumento.