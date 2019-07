Dolce disastro: 15 tonnellate di gelato in autostrada

Condividi

15 tonnellate di gelato rovesciate in autostrada e un danno da 250 mila euro. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. È accaduto sull’A67 in Assia, Germania. Come riporta Giovanni D’Agata dello “Sportello dei diritti”, la polizia ha dovuto chiudere al traffico due corsie e dalle prime informazioni sembra che il conducente 44enne del veicolo di trasporto non si sia accorto di un furgone sul ciglio della strada. Disattenzione che gli è costata lo scontro con il veicolo fermo e la rottura del rimorchio e conseguente perdita delle coppette gelato. Fortunatamente, entrambi i conducenti sono usciti dallo scontro illesi.

Non è la prima volta che n Germania si verificano “dolci” disastri. Nel dicembre 2018, per un problema tecnico un silos contenente della cioccolata calda è traboccata e diverse tonnellate di prodotto sono finiti in strada a Werl, a un’ora da Dortmund. (t.d.b.)