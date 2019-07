17enne morta in vacanza: colpita da meningite fulminante

Condividi

Doveva essere una vacanza di relax e spensieratezza insieme alla famiglia e invece è morta improvvisamente a soli 17 anni. Swami Codognola, di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, figlia dell’ex portiere del Chievo Paolo Codognola, è stata colpita da una meningite batterica.

E’ già scattata la profilassi per i familiari e tutti gli amici che prima della partenza sono stati in contatto con lei. In particolare, Swami era stata ad una festa in piscina a Zevio: per tutti coloro che erano presenti è consigliata la profilassi.

(ph: Instagram)