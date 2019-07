Le previsioni meteo

Condividi

domenica 21. Al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche tratto di nubi alte; nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e, più localmente, sulla pianura e zone pedemontane.

Precipitazioni. Dal pomeriggio probabilità medio-bassa(25-50%) di rovesci o temporali sui rilievi, con possibilità di qualche fenomeno intenso sulle Dolomiti, e possibilità di qualche rovescio più locale sulle zone pedemontane e pianura settentrionale.

Temperature. In ulteriore aumento, con valori superiori alle medie del periodo.

Venti. In pianura in prevalenza deboli variabili, brezze sulla costa e nelle valli; in quota perlopiù deboli/moderati occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.