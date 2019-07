Che tempo farà al Redentore?

Condividi

sabato 20. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, salvo qualche nube medio bassa sui rilievi; nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e passaggio di nubi alte.

Precipitazioni. Possibili occasionali locali rovesci sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%) e qualche isolato piovasco sulla pedemontana orientale nel pomeriggio.

Temperature. Minime in aumento, massime in generale lieve aumento.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa. In quota perlopiù deboli da Ovest Sud-Ovest, a tratti moderati sulle vette dolomitiche più alte.

Mare. Poco mosso.