Barbecue da spiaggia, tutto pronto per “Griglie roventi”

Condividi

Linkedin email

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di cucina e barbecue questa sera alle 20:30 in piazza Torino a Jesolo, dove si terrà la 14esima edizione del contest “Griglie roventi” nella sua “Pink edition” che devolverà parte dei ricavi nella Lilt per la lotta ai tumori.

Presentano la serata Moreno Morello di Striscia la notizia e l’ex tronista e influencer Angela Artosin. Intrattenimento di Fred e Jod dj. Top giuria Angela Maci. Le iscrizioni, per singoli o a squadre, sono terminate. Quest’anno in giuria anche tre persone del pubblico. L’anno scorso nella gara di grigliate sono stati ammessi come menu anche gli insetti. E quest’anno, chi la spunterà? La tradizione o l’innovazione? Di sicuro il divertimento. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Griglie roventi Jesolo)