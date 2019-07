Condividi

Ennesimo incidente mortale sulle strade venete. L’ultimo è avvenuto ieri sera, poco prima delle 23, a Cologna Veneta, nel Veronese.

Un 60enne rodigino, Romeo Caramori, di Castelnovo Bariano, ha perso il controllo dell’auto in via Sabbion ed è finito prima contro un palo della luce e poi nel fossato adiacente la carreggiata, cappottandosi. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Su posto, vigili del fuoco, sue 118 e carabinieri.