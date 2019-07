Condividi

Linkedin email

Chiedeva di poter passare da una pensione di 630 euro al mese a una di 780 grazie al provvedimento del governo denominato “pensione di cittadinanza“. Ma, come riporta Il Mattino a pagina 24, un 75enne padovano, ex imprenditore artigiano, si è visto negare la domanda dall’Inps perché ha poco meno di 10 mila euro di risparmi messi via in banca.

«Ma quelli mi servono per il funerale e per le emergenze mediche – spiega -. Potevano fare a meno di illudermi. Ora mi sento preso in giro». (t.d.b.)