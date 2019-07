Tubercolosi all’Università: scattano controlli su studenti

Condividi

Una mail dell‘Ateneo di Padova e dell’Ulss 6 a tutti gli studenti che hanno frequentato lo stesso corso, cioè Lingua italiana a Scienze della formazione primaria, li ha avvertiti ieri che una loro compagna ha contratto la tubercolosi polmonare, invitandoli a sottoporsi a controlli e test. Lo riporta Il Gazzettino.

La ragazza, classe 1997, ha frequentato il laboratorio da ottobre a gennaio, ma l’incubazione è stata lenta. Contemporanamente ha frequentato anche Letteratura per l’infanzia dall’1 ottobre al 19 dicembre al Piovego in via Ugo Bassi (aula C) e il corso di Psicologia della disabilità e dell’integrazione.

(Ph. Wikipedia)