Antonacci e Pausini all’Euganeo: modifiche alla viabilità

Grande attesa per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci questa sera allo stadio Euganeo di Padova. Il Comune, data la grande affluenza prevista, ha predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere lo stadio. Visti i controlli di sicurezza straordinari che vengono effettuati è sconsigliato arrivare dopo le ore 17:30. Il concerto è previsto per le 21.

Parcheggi

Parcheggio 1 Park Sud Adiacente stadio in viale Nereo Rocco. Accesso consentito da corso Australia verso viale Nereo Rocco. Disponibile anche per moto e bici; parcheggio Nord in via Due Palazzi; parcheggio Gran Teatro Geox, ex Foro Boario di corso Australia in via G. Tassinari – percorso pedonale per raggiungere lo stadio.

Il parcheggio è disponibile anche per i bus turistici che obbligatoriamente devono parcheggiare al park del Gran Teatro Geox.

Bus navetta

parcheggi di Limena, zone adiacenti a via Cesare Battisti, Limena – Bata e hotel Crowne Plaza (via del Santo)

BUS NAVETTA LINEA 2

parcheggio Ex Canova, via Sarpi

BUS NAVETTA LINEA 1

parcheggio Central park, via Annibale da Bassano

BUS NAVETTA LINEA 1

parcheggio zona Fiera-Tribunale, via Goldoni/via Tommaseo – mappa

BUS NAVETTA LINEA 1

Bus navetta dai parcheggi

Il servizio di bus navetta al ritorno è attivo dal termine del concerto alla fine del servizio.

La linea 1, congiunge i parcheggi in zona Fiera, Stazione e Sarpi allo stadio Euganeo.

Fermate linea 1: Tribunale (zona Fiera), Stazione, via Sarpi (parcheggio Ex Canova), stadio Euganeo.

La linea 2 congiunge i parcheggi di Limena allo stadio Euganeo.

Fermate linea 2: via Cesare Battisti, zona Bata e zona hotel Crowne Plaza (via del Santo), stadio Euganeo.

A Piedi

Percorso pedonale

Dal parcheggio del Gran Teatro Geox, ex Foro Boario di corso Australia, parte un percorso pedonale che si snoda attraverso via Montà, via da Noli e viale Nereo Rocco

Modifiche alla viabilità

Sabato 20 luglio vengono chiuse al traffico alcune vie di accesso allo stadio Euganeo.

chiusura temporanea al traffico veicolare dei seguenti tratti stradali:

a) dalle ore 8.00 di sabato 20/07/2019 fino al termine del deflusso degli spettatori, in corso

Australia, bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale per le provenienze da sud;

b) dalle ore 14.00 di sabato 20/07/2019 fino al termine del deflusso degli spettatori, in:

i. corso Australia, bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale per le

provenienze da nord;

ii. corso Australia, viabilità costituente il “fagiolo” dello svincolo 1 della tangenziale,

eccetto che per i veicoli di trasporto pubblico adibiti a servizio navetta dai

principali parcheggi predisposti della città verso lo stadio Euganeo,

appositamente organizzato;

iii. via Mincio, tratto compreso tra via G. Cignaroli e via F. Coppi, eccetto residenti

ed accesso alle proprietà private;

Ordinanza n. 2019/46/0456

iv. viale Fausto Coppi, eccetto che per i veicoli di cui al precedente punto “ii”;

v. via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli, eccetto residenti ed accesso alle

proprietà private;

2. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 7.00 di

sabato 20/07/2019 alle ore 2.00 di domenica 21/07/2019 e comunque fino al termine del

deflusso degli spettatori, in:

a) via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli, ambo i lati;

b) viale Del Calcio, tratto compreso tra via Due Palazzi e via F. Coppi, ambo i lati;

c) via Della Croce Verde, ambo i lati;

3. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 00.00

di sabato 20/07/2019 alle ore 2.00 di domenica 21/07/2019 e comunque fino al termine del

deflusso degli spettatori, in:

a) parcheggio Nord Stadio Euganeo

b) piazzale Centenario Club Ignoranti

4. la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale dell’accesso a viale Del Calcio da

via Due Palazzi, sabato 20/07/2019, dalle ore 13.00 fino al termine del concerto, eccetto

taxi;

5. la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 121779 del 7/05/2004 che istituisce il divieto

di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, nelle vie Chiesanuova e

Montà nella fascia oraria 22.00-7.00, sabato 20/07/2019, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del

giorno successivo;

6. la deroga al divieto di accesso per i soli veicoli di trasporto pubblico adibiti a servizio navetta

dai principali parcheggi della città verso lo stadio Euganeo nel tratto compreso fra piazzale

Della Stazione, all’altezza dell’attraversamento pedonale fronte civico 5, e la rotatoria in

direzione del sottopasso di via Fra’ Giovanni Eremitano, sabato 20/07/2019, dalle ore 15.00

fino al termine del concerto;

7. l’istituzione temporanea delle seguenti aree a parcheggio, in gestione alla ditta ZED!

Entertainment’s World S.r.l., citata in premessa, sabato 20/07/2019, in:

a) area con accesso da via Due Palazzi adiacente alla pista da trial;

b) area con accesso da via Nereo Rocco, fronte parcheggio sud dello stadio,

compresa tra quest’ultima via e via F.C. Marmocchi;

8. gli eventuali ulteriori provvedimenti che si riterranno necessari a discrezione del Settore

Polizia Locale e Protezione Civile, per garantire il regolare svolgimento del concerto;

9. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

10. la ditta ZED! Entertainment’s World S.r.l., ed al Settore Lavori Pubblici – Servizio

Manutenzioni Infrastrutturali del Comune di Padova, ognuno per la parte di propria

competenza, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante

l’installazione e la rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica di preavviso

e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all’utente della

strada, secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in

conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

(Ph. Facebook – Laura Biagio Stadi 2019)