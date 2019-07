Ubriaco si schianta e se la prende con i carabinieri

Condividi

San Martino Buon Albergo. Provoca un incidente ed aggredisce i militari intervenuti, arrestato giovane veronese. Nelle prime ore di oggi, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in Via Carso ove poco prima un veronese di 23 anni, un operaio con precedenti, alla guida del proprio motociclo, era andato ad urtare un’autovettura in sosta.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, non ha gradito l’esito dei controlli eseguiti dai militari e li ha aggrediti e prima di essere bloccato definitivamente ha causato lesioni guaribili in cinque giorni al Sottufficiale capo pattuglia. Il Giudice, stamane stessa, ha convalidato l’arresto, ed ha fissato l’Udienza per il giudizio di merito nell’attesa della quale il centauro violento si presenterà ai Carabinieri per l’apposizione della firma di controllo.