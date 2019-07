Le previsioni meteo di oggi

Condividi

lunedì 22. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo velatura per transito di nubi alte specie dal pomeriggio; modesto sviluppo di cumuli sulle zone montane durante le ore centrali della giornata, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ulteriore contenuto aumento, con clima caldo per il periodo.

Venti. In pianura deboli variabili, a prevalente regime di brezza sulla costa, valli e zone a ridosso dei rilievi; in quota deboli/moderati da nord ovest.

Mare. Calmo o poco mosso.

martedì 23. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo per qualche tratto di nubi alte in transito e lo sviluppo di cumuli sulle zone montane durante le ore centrali e pomeridiane.

Temperature. Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento.

Venti. In pianura generalmente deboli variabili, con brezze sulla costa e a ridosso dei rilievi; in montagna in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con brezze nelle valli.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

mercoledì 24. Tempo stabile e soleggiato con qualche cumulo sulle zone montane durante le ore pomeridiane. Temperature in contenuto aumento.

giovedì 25. Tempo stabile e soleggiato con qualche velatura, e cumuli specie sulle zone montane durante le ore pomeridiane. Temperature senza variazioni di rilievo.

(Testo e foto da Arpa Veneto)