L’oroscopo della settimana (22-28 luglio): Cancro, cogli l’attimo

♈ – ARIETE

ALLEANZE RISOLUTIVE

La Luna, nel Segno all’inizio settimana, te lo suggerisce: i valori celesti che si stanno affacciando nel Leone e daranno quindi man forte alle tue aspirazioni, sono molto potenti. Insomma, Sole Venere e Marte che s’impegnano a sostenerti rappresentano alleanze che ti sapranno far uscire velocemente e con grande garbo da ogni eventuale ambascia! Sarà l’amore a darti un asso nella manica, rappresentato dal caldo affetto del partner.

♉ – TORO

SITUAZIONI DA ABBANDONARE…

Giovedì 25, nel tuo bel Segno avverrà la fase di Ultimo Quarto di Luna. Visto che si svolgerà nelle vicinanza di Urano è logico pensare che la Luna realizzerà immediatamente, concretizzandole subito, le sottili intuizioni che ci sono in campi da abbandonare e situazioni da gettarsi alle spalle… Certe cose sono definitivamente obsolete e occorre rimuoverle per avere nuovo spazio di manovra. In tutti i settori. A buon intenditor…

♊ – GEMELLI

COMUNICATIVA AFFETTUOSA E LIETA

Allargare il campo sociale è la miglior misura che le stelle ora possono prevedere per te. Infatti il settore che si occupa della tua vita mondana si va via via arricchendo con l’ingresso di Sole e Venere nel Leone, valori planetari che andranno a far compagnia al volitivo Marte. Regalando alla sua azione delicatezza, garbo e un’ottima e prestigiosa presenza. Con una comunicativa affettuosa e lieta, chissà dove arriverai…

♋ – CANCRO

HAI UNA MARCIA IN PIÙ

La settimana è parecchio laboriosa: inizia con la presenza nel tuo “spicchio” zodiacale di Venere, Mercurio e Sole, e terminerà con il solo Mercurio e tendere le fila degli avvenimenti che ti riguardano. Il suggerimento delle stelle è che dovresti cogliere l’attimo: far seguire con una certa vigorosa immediatezza azioni ai pensieri e alle intenzioni. Lo straordinario possibilismo che il favore di Nettuno comporta rappresenta una marcia in più!

♌ – LEONE

UNA RIPRESA TRAVOLGENTE!

Marte nel Segno è già di per sé una bella bandiera da sventolare e il fatto che Giove lo appoggi dal Sagittario è un punto a suo favore, ma l’ingresso del Sole e di Venere conferma l’impatto positivo che gli astri vogliono regalare ai nativi del Leone! I disegni si completano magicamente, le cose funzionano alla perfezione e le circostanze elettrizzanti sono sempre più intense e numerose. Ottime anche le faccende legate al cuore…

♍ – VERGINE

LA PARTITA È GIÀ VINTA

Questa settima potrebbe rappresentare per te una fase di attesa: le pedine sono già posizionate sulla scacchiera e adesso aspetti che la controparte faccia la prima mossa per intessere intorno al suo gioco le tattiche che hai a lungo progettato… Secondo le stelle hai già partita vinta, specialmente se si tratta di eros, d’amore e di affetti che ti appassionano e che vorresti coltivare con maggiore slancio. Prepara la tua tela….

♎ – BILANCIA

RIANNODA VECCHIE AMICIZIE

Si attenua il senso di isolamento e di solitudine che ti aveva dato fastidio nei periodi precedenti. Anche perché rivedrai con piacere amicizie di vecchia data di cui averi forse perso le tracce. Rivedersi e riannodare i legami di una intesa intelligente e culturalmente stimolante è l’incarico che ti danno ora le amiche stelle, anche se il partner potrebbe esser diffidente, nicchiare un tantino e non approvare completamente. Gelosia?

♏ – SCORPIONE

PROGRAMMI PORTATI A TERMINE

Alla spunta delle voci del programma che intendevi portare a termine sono parecchi gli obbiettivi centrati e le situazioni concluse felicemente. Non festeggiare in solitudine: molte persone ti hanno agevolato e dato una mano per arrivare a questa fase di intensa soddisfazione. Condividi i tuoi successi, dando ad ognuno una parte del merito. E sii generoso di lodi, ammirazione e riconoscenza: te ne saranno assai grati.

♐ – SAGITTARIO

LA TUA VITA MIGLIORA

Giove nel Segno vorrebbe una vita sociale e un movimento maggiore intorno a te e alle tue giornate. Vorresti più vitalità nel quotidiano e per realizzare ciò, per prima cosa evita personaggi noiosi, gente parruccona e con la puzza sotto al naso. Privilegia frequentazioni esuberanti, tipi gradevoli e garbati, elementi che ti comunichino brillante effervescenza. Con i valori leonini che ora si stanno confermando la tua vita migliorerà di parecchio.

♑ – CAPRICORNO

SEMPLIFICAZIONI IN VISTA

Man mano che il dirimpettaio Segno del Cancro si svuota, grazie al passaggio del Sole e di Venere nel successivo Leone, ecco che le faccende intricate che ti hanno assillato negli ultimi periodi si risolvono con una facilità che fino a ieri era davvero insperata! Restano i consigli di Mercurio che ti indirizza a viaggi non troppo stancanti e condotti in compagnia anziché in solitudine. E in compagnia di chi sa darti l’impressione di gradire la tua presenza.

♒ – ACQUARIO

RESTA SEMPRE VISIBILE

Attualmente non prendere sottogamba dei problemini che ti sembrano (…e in effetti lo sono) delle vere minuzie, perché l’Ufficio Complicazioni Affari Semplici è sempre in attività. Oltre a Marte, contrario, anche il Sole e Venere non ti agevolano più di tanto. Quindi sarà saggio non fare troppi cambiamenti ai programmi varati e mantenere una visibilità lineare, limpida e costante agli occhi di chi non perde nemmeno una tua mossa…

♓ – PESCI

L’AMORE TI FA FELICE

Il dinamismo mentale e fisico che negli ultimi tempi ti fa girare come una trottola ha ancora molte carte da giocare! Per situazioni importanti nella vita a due meglio preferire la prima parte della settimana, quando anche la dolce Venere e il Sole tengono in buona considerazione i sentimenti. E sarà senza dubbio l’amore, corrisposto, felice, appagante e passionale, a essere in pole position per darti tutta la felicità che ora ti spetta.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)