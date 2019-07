Spiagge sotto controllo: sequestrati due etti di “fumo” e patenti ritirate

Nottata intensa per gli agenti di Polizia locale di Jesolo impegnati nel controllo capillare del territoriofinalizzati a garantire la sicurezza in città. Tra le attività del turno serale, i controlli sulle strade per ilcontrasto alla guida in stato di ebbrezza e il pattugliamento dell’arenile con l’unità cinofila Chaos per la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli anti alcool

I controlli anti alcol condotti anche con l’utilizzo di due nuovi etilometri acquistati dal Comando jesolano sono stati effettuati in corrispondenza della rotatoria “Frova” in uscita dalla località balneare. Le pattuglie in servizio hanno fermato circa 350 veicoli effettuando su ciascun conducente pre-test alcolimetrico con un primo esito positivo su 21 persone, cui sono seguiti ulteriori accertamenti con etilometro omologato. A 7 automobilisti, tra i 25 e i 35 anni, sono stati riscontrati tassi alcolemici compresi tra 0,50 e 1,08 g/L con conseguente ritiro della patente. Nel corso di ulteriori controlli di sicurezza stradale gli agenti hanno contestato ad unautomobilista la violazione del codice della strada per uso di cellulare alla guida.

Spaccio sulla spiaggia

Importante è stata anche l’attività serale sull’arenile per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le unità in pattuglia con la presenza dell’unità cinofila “Chaos” hanno permesso il sequestro di oltre 2 etti di hashish infliggendo un colpo ai soggetti dediti alle attività illecite. Le operazioni finalizzare alla lotta allo spaccio proseguiranno per tutta la stagione anche con i servizi interforze condotti assieme all’Arma dei Carabinieri.

Il commento del sindaco Zoggia