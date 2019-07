Bici in divieto di sosta: multa da 300 euro per tre turisti

Condividi

Avevano posteggiato la loro bicicletta in una calle laterale di Lista di Spagna, all’altezza dell’ufficio postale, Cannaregio 201/a, legandola con un catenaccio. Per questo motivo la Polizia locale di Venezia ha sanzionato ieri tre giovani, tra i 22 e i 23 anni, di nazionalità francese, per violazione dell’ Art. 40 comma 6 del Nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

I tre ragazzi che – in base al racconto degli agenti – hanno dimostrato indifferenza anche quando sono arrivati i vigili del fuoco con la mola per tagliare la catena, si sono presentati nel momento in cui hanno capito che i vigili avrebbero portato via i loro mezzi di trasporto. Per i tre visitatori è scattata una sanzione di 100 euro ciascuno.

Sempre nella giornata di ieri la Polizia locale ha disposto un ordine di allontanamento per un cittadino romeno che in centro storico era disteso a terra e chiedeva l’elemosina.

(Ph Googlemaps)