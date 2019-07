Meteo Veneto, Arpav: «In arrivo notti tropicali»

Condividi

Torna il caldo sul Veneto. Secondo l’Arpav infatti questa, da stasera a venerdì, sarà una settimana di notti tropicali, cioè con temperature superiori ai 20 gradi. L’apice sarà nella notte tra mercoledì e giovedì. Di giorno saranno in progressivo aumento, arrivando a punte di 34 gradi (ma la temperatura percepita potrebbe essere anche superiore a causa dell’afa e della qualità dell’aria, soprattutto in città).

Fino a giovedì sarà prevalente un progressivo aumento della pressione per l’instaurarsi di un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale; il tempo sulla regione sarà perlopiù stabile e soleggiato, salvo occasionale nuvolosità, e cumuli pomeridiani specie in montagna. Le temperature risulteranno in progressivo aumento con valori significativamente sopra le medie del periodo. Da venerdì probabili temporali in montagna. (t.d.b.)

