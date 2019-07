Va a trovare l’ex moglie: sequestrati e rapinati da ladri

Condividi

Rapina in una villa di Campodoro, in provincia di Padova, poco prima della mezzanotte di ieri sera. Un uomo, rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie, si era recato a casa sua per passare la serata insieme quando improvvisamente sono entrati nell’abitazione quattro banditi.

Gli ex coniugi sono stati aggrediti a pugni e poi legati mentre i malviventi mettevano a soqquadro la villa alla ricerca di soldi ed oggetti preziosi. Dopo un’ora e mezza i ladri se ne sono andati con un migliaio di euro, lasciando le due povere vittime legate. Poco dopo sono riusciti a liberarsi ed hanno chiesto aiuto.

(ph: shutterstock)