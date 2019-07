‘Ndrangheta a Jesolo, commissariato Golf Club

Condividi

Le indagini sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta a Torino hanno messo sotto i riflettori anche il Golf Club di Jesolo, portando al suo commissariamento. Come riporta La Nuova Venezia di oggi a pagina 19, la Dda piemontese e i Ros di Padova hanno sequestrato l’impianto da 4 mesi, ma l’attività continua tranquillamente.

L’amministratore della New Golf One, che gestisce la struttura, secondo gli inquirenti avrebbe usato questa attività per riciclare il denaro sporco della cosca Bonavolontà del vibonese e per questo è stato arrestato. La Golf Jesolo Estate, proprietaria dell’impianto, risulta invece estranea alle indagini. Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha commentato la notizia sostenendo di aspettare l’esito delle indagini.

