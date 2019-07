Fugge con l’ostia, il prete lo insegue

Condividi

Linkedin email

Una scena surreale è avvenuta ieri in una chiesa di Oderzo (Treviso) dove un uomo al momento della comunione, j ha preso in mano l’ostia e si è allontanato andando verso l’uscita. Come riporta Annalisa Fregonese sul Gazzettino di oggi nell’edizione di Treviso il prete gli è corso dietro e l’ha bloccato prima che abbandonasse l’edificio sacro.

L’uomo è di fede ortodossa e ha spiegato che voleva solo consumare l’eucarestia in disparte. Questa è la spiegazione che lui stesso ha dato al parroco nel pomeriggio. Il don si è tranquillizzato perché pensava invece si trattasse di un furto per le messe nere (non sarebbe la prima volta).