Ondata di caldo: i numeri utili in Veneto

In previsione dell’ondata di calore che interesserà la regione Veneto fino a venerdì, i 7 Comuni capoluogo hanno attivano misure di prevenzione, rivolte soprattutto agli anziani, ma in generale a chiunque dovesse riscontrare disagi o difficoltà legati all’afa e all’umidità.

Vicenza

In previsione dell’ondata di caldo che raggiungerà Vicenza nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale ricorda che è attivo il numero 0444221020, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7 alle 22, fino al 31 agosto.

Venezia

A Venezia il Comune ha diramato un’informativa sulle ondate di calore e la Protezione Civile ha attivo un piano di prevenzione. Nell’ambito del progetto “Ocio al caldo” vengono inoltre messe a disposizione delle sale con aria condizionata sia nel centro storico che nella terraferma.

Verona

Gli Assistenti Sociali rispondonoalle varie necessità degli anziani in relazione ai servizi ordinari e straordinari erogati dall’Amministrazione Comunale, per i quali si possono chiedere informazioni al numero verde dello Sportello SI 800085570.

Padova

Numeri da contattare in caso di bisogno

Auser “Filo d’argento” Numero Verde 800995988 – tel. 049-620064 lun-ven 9.00-12.00

Telefono Amico tel. 199284284 – Tutti i giorni 10.00-24.00, WhatsApp Amico Padova cel. 345-0361628 – mart – ven 18.00-21.00

Centro di Ascolto Padova Nord sede di Via G. Brunelleschi, 1 tel. 049-600614 – lun – ven 10.00-12.00 – sede di Via Cividale, 19 tel. 049-680993 – lun – ven 10.00-12.00 (possibilità di lasciare messaggio in segreteria in tutte le fasce orarie)

I.A.S.I. Pronto Anziano Sede Azienda Ospedaliera via Giustiniani, 2 tel. 049-8217000 – lun – ven 9.00-12.00 15.00 18.00

Teleadozioni degli anziani sede Ass. Amici di San Camillo, via Verci, 2/a tel. 049-8072055 lun-ven 10.00-11.30 – cel. 368-7893709 tutti i pomeriggi

Lions Club: per ascolto telefonico e aiuti cel. 348-7821017 – mart 10.00 – 12.00

Casa del Sole – Progetto Longevità per ascolto telefonico e aiuti: cel. 392-9702688 lun – ven 15.00-18.00

Treviso

Presso i Centri di Servizi per Anziani dell’Israa (Casa Albergo, Zalivani, RACT, Menegazzi) si può fare richiesta di accesso diurno va fatta, dalle 9.00 alle 18.00, al numero 0422-414750, indicando la sede residenziale prescelta fra le quattro indicate.

Rovigo

Numeri e orari della centrale operativa dell’Uls Polesana

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Telefono: 0425/393674- 394891-394893

Cell 3207978884

Belluno

recapiti cui rivolgersi in caso di bisogno: il medico di famiglia, la guardia medica e dell’ULSS 1 che risponde al 118, il Servizio Sociale del Comune (0437 913441 o 913462 o 913486), la Ser.S.A. presso la Casa di Riposo “Gaggia Lante” (0437 273768), o, ancora, il Servizio Sociale dell’ULSS, allo 0437 516834.

Ricordiamo infine che la Regione Veneto ha attivato il numero 800 462 340. (t.d.b.)