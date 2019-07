«Tram, Giordani e Lorenzoni prendano una pausa di riflessione»

Condividi

Il vicepresidente del Consiglio comunale di Padova Ubaldo Lonardi (Bitonci sindaco), che rappresenta l’opposizione, ha scritto una lettera al sindaco e vicesindaco di centrosinistra Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni. «Le problematiche che hanno riguardato in questi ultimi mesi il mezzo di trasporto più innovativo della nostra città, il Metrobus o Sir 1, impongono una riflessione sul progetto di trasporto pubblico che la vostra amministrazione sta portando avanti – scrive Lonardi -. Non si può infatti non considerare che i costi di gestione e manutenzione del mezzo si siano dimostrati in tutti questi anni ben superiori a quelli degli altri mezzi di trasporto con una impennata in questo ultimo anno; che molti interventi di manutenzione richiedano la sospensione del servizio e l’attuazione delle corse sostitutive (con conseguente impiego di un parcobus all’uopo destinato); che la rigidità del mezzo (impossibilità di una guida propria) lo renda particolarmente vulnerabile di fronte ad ogni anomalia della rete con frequenti episodi di deragliamento, di cui l’ultimo nelle scorse settimane con conseguenze gravi che potevano trasformarsi in tragedia (l’analisi e la presa in considerazione dei “mancati” incidenti gravi è uno dei capisaldi della prevenzione moderna); che i mezzi impiegati in questi pochi anni stanno mostrando evidenti segni di cedimento strutturale (come testimonia l’annunciata sospensione del servizio nella tratta stazione-nord per ben 15 giorni in agosto per interventi importanti di manutenzione) ragione per cui si è anche reso necessario acquistare altri 4 mezzi nuovi (in realtà vecchi… e non tanto per il progetto Sir 3 o 2, come APS oggi chiarisce).

«Appare sempre più evidente che non è possibile affidare il futuro del trasporto urbano del futuro al passato, peggio, a un mezzo industrialmente morto – prosegue la lettera di Lonardi -. Non può essere che la contrapposizione politica impedisca di aprire gli occhi su elementi oggettivi che impongono una pausa importante di riflessione se non vogliamo far pagare ai cittadini scelte che non hanno voluto fare i conti con la realtà dei fatti, quella realtà che alla fine, per fortuna o purtroppo, vince sempre. Vi chiedo quindi di aprire una riflessione serena, libera da pregiudizi politici su questi temi che, anche da un punto di vista economico, costituiranno uno degli investimenti maggiori per la nostra città, dopo naturalmente il nuovo ospedale, e che nessuno può permettersi di sbagliare»