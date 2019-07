Vasto incendio in fienile, salvati altri edifici

Condividi

Linkedin email

Dalle 15 di oggi, i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in un capannone agricolo adibito a fienile e ricovero di mezzi agricoli in via Roncade a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Fortunatamente non si registrano feriti. Le squadre dei pompieri arrivate da San Donà, Portogruaro, Mestre e Motta di Livenza con 8 automezzi e 27 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento degli altri fabbricati vicini.

Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e lo smassamento del foraggio, che viene portato all’esterno. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si protrarranno probabilmente fino a tarda sera.