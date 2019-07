Mattinata di passione per passeggeri treni: caos e ritardi

Condividi

Mattinata di passione per i passeggeri delle Frecce di Trenitalia. Si sono registrate cancellazioni, disagi e ritardi a causa di un incendio doloso, provocato da ignoti, ad una cabina elettrica nella linea ferroviaria tra Roma e Firenze. Trenitalia rende noto che il traffico ferroviario precedentemente sospeso sulle linee Torino/Milano – Roma/Napoli e Venezia/Verona – Roma/Napoli è ripreso seppur con forti rallentamenti. Potrebbero esserci altre variazioni o cancellazioni.

Trenitalia fa inoltre sapere che tutti i passeggeri dei treni a lunga percorrenza interessati (AV, IC, ICN) possono richiedere rimborso integrale del titolo di viaggio in biglietteria o compilando la richiesta online o in alternativa effettuare un cambio in biglietteria o in assistenza, indipendentemente dalla tariffa acquistata. Sul posto stanno operando le squadre tecniche di RFI per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura.

