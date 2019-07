Vacanza gratis in montagna, ma senza telefonino

Condividi

Cinque giorni per staccare e ricaricarsi, immersi nella natura e per di più gratis. È questo il succo dell’iniziativa “Recharge in Nature in the Heart of the Dolomites” organizzata da Dolomites Maadnesse. Si tratta di un concorso che scade il 9 agosto. Il soggiorno nell’Agordino invece, zona che si sta riprendendo dopo la tempesta Vaia, consiste di cinque giorni di esperienze rigeneranti dal 13 al 17 settembre, accolti dalla comunità locale capace di trasmetterei la passione per la montagna, attività e segreti locali per una vita serena e autentica.

Per candidarsi non sono richiesti segni particolari se non il desiderio di lasciare la “comfort zone” e la voglia di mettersi in gioco con nuovi amici che condivideranno l’esperienza.

(Ph. Facebook – Heart of the Dolomites)