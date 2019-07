In Fondamenta come in spiaggia: is tintarella time

Condividi

«Tempo de ndar in spiaggia no lo go, Cossa fasso, Cossa no fasso? che idea! Me meto el costume e me casso in fondamenta Per la rubrica Bivacco-tripdagoldoni dea Golden Goldon Spa». La prende con ironia l’utente che ha condiviso su Facebook la foto di una donna in costume sdraiata per terra a Venezia, zona Fondamenta.

La foto è stata ripresa anche dalla pagina “Venezia non è Disneyland”, che aggiunge: «e non è neance Venice Beach». Moltissimi i commenti, tra chi le augura una scottatura, chi chiede di accompagnarla al Lido, chi invoca una multa da parte dei vigili e chi ricorda che un tempo alle Zattere c’era un’area apposita per prendere il sole, ma che donne in bikini in città non si sono mai viste. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Venezia non è Disneyland)