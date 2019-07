Auto impazzita: “vola” per 10 metri e atterra nel cortile di una casa

Condividi

Incidente “spettacolare” a Verona domenica mattina verso le 6. Un giovane alla guida di un’Alfa 159 ha percorso viale Caduti del Lavoro e, per cause ancora in fase di accertamento, non ha svoltato né a sinistra verso Parona, né a destra verso Ca’ di Cozzi proseguendo dritto per alcune centinaia di metri. L’auto, fuori controllo, è finita all’interno di un fondo agricolo e, dopo aver abbattuto una rete di recinzione e superato “in volo” un parapetto, ha terminato la propria corsa all’interno del cortile di una casa privata.

Infatti, a causa della velocità, l’Alfa 159, dopo aver urtato un piccolo cordolo all’interno del giardino dell’abitazione privata, è letteralmente decollata e ha percorso una decina di metri in volo, riuscendo a superare un parapetto alto oltre un metro. A fermare la folle corsa del mezzo è stato un terrapieno che delimita l’accesso ad un’area sottostante.

La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e gli agenti sono in attesa dei risultati degli accertamenti sanitari, richiesti per verificare le condizioni psicofisiche del conducente al momento del sinistro. Il giovane, un 21enne residente fuori città, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento.