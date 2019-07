Beccato a rubare al supermercato: minaccia di morte commessa

Condividi

Linkedin email

La polizia di Stato di Vicenza ha arrestato ieri mattina il cittadino nigeriano I.A.I. per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il 30enne, con richiesta d’asilo e precedentemente associato presso il centro di accoglienza di Cona, già noto alle forze dell’ordine per alcuni furti, si era recato intorno alle 10:30 al supermercato Interspar di via del Mercato Nuovo.

E’ stato notato da una commessa mentre nascondeva della merce e, una volta giunto presso l’uscita, la donna gli ha intimato di depositare quanto aveva sottratto. A quel punto Imuran è andato su tutte le furie, lanciando alcuni oggetti per terra con violenza. Successivamente si è avvicinato alla dipendente, le ha puntato addosso un arnese in metallo e l’ha minacciata di morte con frasi come «Ti taglio la testa, voglio vedere il tuo sangue ovunque». Poi si è dato alla fuga.

E’ stato intercettato in via Cairoli da una pattuglia allertata poco prima mentre si allontanava in bici. Fermato una prima volta, è riuscito a liberarsi con calci e pugni ma è stato bloccato nuovamente poco dopo ed ammanettato non senza difficoltà. Processato per direttissima oggi pomeriggio, è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa.