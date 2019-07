Accoltellamento nella notte, un arresto per tentato omicidio

Condividi

E’ stato salvato da una delicata operazione ma le sue condizioni sono ancora critiche: un uomo di 58 anni è stato accoltellato ad Adria (Rovigo) da un 28enne arrestato dai carabinieri.

E’ successo nella notte, fra lunedì e martedì, in pieno centro, in seguito ad una lite. L’ipotesi di reato per il quale si procede è quella di tentato omicidio.





Secondo quanto si apprende, la vittima e l’arrestato sono volti noti alle forze dell’ordine perché legate al mondo della droga.

Il litigio di cui per ora non si conosce il motivo, all’esterno di un locale all’incrocio tra via Garibaldi e via Bocchi, della cittadina polesana. Il 28enne, al culmine del diverbio, si sarebbe allontanato per poi tornare armato di un coltellaccio da cucina con la quale ha sferrato i fendenti che potevano essere fatali.