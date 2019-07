Agsm: «no ai tempi di Aim. A2A? Sì, senza farci mangiare»

Condividi

Linkedin email

«Si procede ma non rispetteremo le tabelle di marcia indicate in questi giorni da Gianfranco Vivian, amministratore unico del gruppo vicentino». Entra a gamba tesa nel dibattito sulla fusione fra la vicentina Aim e la veronese Agsm Daniele Finocchiaro, che della seconda é il presidente. Con un’intervista pubblicata oggi su L’Arena a firma di Luca Mantovani, il numero uno della multiservizi scaligera fa il punto anche sui possibili accordi con la lombarda A2A: «Il tema non può essere A2a sì, A2a no, come fosse un referendum. Abbiamo chiesto a Roland Berger e lui ci ha detto che la società lombarda sarebbe l’ideale ma mi è arrivata nel frattempo una lettera di Hera e una di Dolomite, io devo andare a sentire che cosa vogliono».

Spiega Finocchiaro: «con Aim ci siamo detti: per avere ambizione bastiamo solo noi due? Se due squadre di Serie B si uniscono… fanno un bel campionato di B ma non vanno in A». L’obbiettivo é la ricerca di asset, «qualcosa che ci permetta di chiudere il ciclo dei rifiuti per evitare di andare in un baratro, aumentare le fonti rinnovabili e il numero di clienti in Veneto, un partner industriale che ci dia la possibilità di investimenti maggiori per guadagnare altre quote di mercato. Però non accetteremo tutto dal partner, bisogna avere idee chiare su quello che vuoi ottenere, prima di tutto avere una governance pubblica, non trattabile e non variabile nel futuro, una clausola da mettere nello statuto. In quest’ottica va vista una fusione tra Verona e Vicenza e l’aggregazione di questi asset che puoi prendere dal partner che hai individuato per formare una nuova società, più forte. Escludendo, quindi, di essere mangiati da altri (…). Non diventiamo parte di A2a, prendiamo quello che ci serve da A2a»

(PH UniTN)