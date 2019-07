Di Maio: «Autonomia si farà». Ma il vertice è in stand-by

Condividi

Il vertice ristretto sull’autonomia che doveva tenersi a Palazzo Chigi inizialmente lunedì scorso e poi slittato ad oggi, risulta al momento in stand-by. Si era parlato di due riunioni in giornata con il premier Giuseppe Conte: una con i ministri Erika Stefani e Alberto Bonisoli, sul nodo delle sovraintendenze, l’altra con i tecnici del Mef e i due viceministri, Massimo Garavaglia e Laura Castelli. In una nota viene reso noto che queste riunioni erano solo ipotesi di lavoro e dunque non ci sarebbe stata nessuna sconvocazione o annullamento. Al momento quindi non sono ancora previsti incontri, ma non si escludono possibili sviluppi nel corso della giornata.

Nel frattempo il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ha ribadito che «l’autonomia si farà, stiamo facendo un buon lavoro. Secondo me vanno ascoltati i governatori, dobbiamo ascoltare i governatori che chiedono dialogo. Ma si deve fare senza danneggiare le regioni del centro sud, senza togliere i soldi agli altri e garantendo meccanismi di solidarietà che sono mancati in tutti questi anni. Ma vedo che in qualche modo si sta giocando a spaccare il governo o l’Italia e questo non lo permetteremo a nessuno. L’autonomia va fatta, va data a queste Regioni ma la dobbiamo scrivere bene», ha concluso.

