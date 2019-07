La folle discesa in skate sulle Dolomiti Bellunesi [VIDEO]

Condividi

L’incubo skater torna a passo Giau. Giovani che si lanciano a 2236 metri di altitudine sulla tavoletta a quattro ruote giù per le tortuose vie montane ad alta velocità. Episodi che sono comunque pericolosi e rischiano di mettere in pericolo chi li fa e chi si ritrova a percorrere la loro stessa strada. In questi giorni, come riporta il Gazzettino, sono ragazzi di diversa nazionalità quelli che si sono dati appuntamento sul valico compreso nei territori di Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, San Vito e Cortina per sfrecciare sulla strada in skateboard.

Vicenda confermata dalla testimonianza di un turista: «Ieri verso le 6 stavo salendo in auto il passo Giau con la famiglia per partire poi in escursione. Quando, all’improvviso, mi sono trovato di fronte un gruppo di ragazzi che stava scendendo a tutta birra sugli skateboard. Uno di questi, durante le sue evoluzioni, è caduto a pochi centimetri dalla mia auto che ho bloccato inchiodando subito ma rischiando di venire tamponato dal mezzo degli amici che ci seguivano. Come se nulla fosse, senza nemmeno un cenno di ringraziamento, il giovanotto si è alzato ed è tornato a partire. Sempre sullo skate».

Tanta adrenalina e una telecamera per filmare l’impresa e postarla sui social dove si trovano parecchi video, anche degli anni passati. Scelgono gli orari in cui il traffico è più contenuto quindi o la mattina preso o la sera senza preoccuparsi dell’oscurità che rende le cose ancora più pericolose. La via preferita è quella che, verso valle, conduce a Colle e Selva composta da 29 tornanti e 3 gallerie da piena adrenalina.