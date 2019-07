Brent de l’Art, il canyon veneto che vi lascerà a bocca aperta

Condividi

Dei veri e propri canyon dai colori suggestivi: non siamo in Arizona ma in Veneto. Più precisamente a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, nei pressi della frazione Sant’Antonio Tortal. Brent De L’Art si trova all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: un ambiente incontaminato e ricco di spunti storici e ambientali. Il nome “Brent” deriva dal veneto brentana che sta ad indicare la piena di un fiume dopo delle forti piogge, mentre “Art” è il la variante veneta del torrente Ardo che ha scavato queste rocce.

















I canyon dei Brent de l’Art si sono formati circa 8-10 mila anni fa grazie all’azione delle acque meteoriche ricche di polveri e granelli abrasivi. Nonostante siano di dimensioni ridotte sono considerati uno dei monumenti naturali più affascinanti delle Prealpi Bellunesi, grazie alla loro forma particolare e ai loro colori rosso, bianco e grigio verde.

Il percorso per raggiungerlo è piuttosto tranquillo e per nulla difficoltoso. Il sentiero è ben sistemato con gradini e parapetti di legno. Per effettuare l’escursione è vivamente consigliato l’uso di scarponi di montagna. In estate, per i più avventurosi, c’è la possibilità di percorrere il tragitto a nuoto con mura da sub e salvagente.