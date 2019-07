Calici di Stelle: tutti gli eventi in Veneto

Condividi

Anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di Cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati durante il periodo che va dal 2 all’11 agosto.

Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno», afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon. «Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D’Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino».

GLI APPUNTAMENTI E LE CANTINE

Belluno

CORTINA D’AMPEZZO – Sabato 10 agosto 2019. BRINDISI FRA LE DOLOMITI. L’appuntamento è fra i più attesi della stagione estiva nella città simbolo delle Dolomiti, nell’affascinante e suggestiva terrazza dell’Hotel De la Poste. Anche quest’anno torna la speciale collaborazione con la Mostra Internazionale Gelato Longarone Fiere, che darà vita a degustazioni particolarmente interessanti. Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 degustazione di più di 100 etichette di vino provenienti da tutta Italia abbinate a piatti tipici, presso la terrazza dell’Hotel De la Poste, in Corso Italia. Dalle ore 21.00 il programma prosegue con la cena “Calici di Stelle”, per la quale occorre la prenotazione. INFO: tel. 347.4447717 – *protected email* – www.veneziaeventi.com

Padova

ARQUA’ PETRARCA – Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 agosto. KERMESSE DEI GRANDI VINI EUGANEI. Arquà Petrarca, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ospiterà anche quest’anno la manifestazione Calici di Stelle lungo le vie del magico centro storico. La Strada del Vino dei Colli Euganei in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Arquà, il Consorzio Vini Colli Euganei e la ProLoco di Arquà, accoglieranno il tradizionale appuntamento con le degustazioni dei vini DOC, DOCG e dei prodotti gastronomici dei Colli Euganei. Anche quest’anno il borgo ospiterà i visitatori in una tre giorni (venerdì 9, sabato 10 e domenica 11) che si apre alle ore 19.00 e si conclude alle ore 24.00 di ciascuna sera. Il vino, l’olio ed il cibo saranno i protagonisti di questa edizione, insieme alle eccellenze artigianali del territorio. Particolare attenzione, nell’edizione 2019, verrà data alla DOC Colli Euganei nel cinquantesimo del suo anniversario, nonchè alle produzioni biologiche. Impreziosiscono il programma le visite alla Casa del Petrarca, la musica dal vivo, l’osservazione astronomica e le degustazioni guidate da sommelier e produttori. INFO: tel. 331.9924777 – *protected email* www.arquapetrarca.com

Treviso

GORGO AL MONTICANO – Giovedì 1 agosto. DEGUSTAZIONE A VILLA FOSCARINI CORNARO. Degustazione aperta dalle ore 19,30 alle ore 24,00 di vini delle migliori cantine del territorio accompagnati da prodotti tipici locali nella accogliente location di Villa Foscarini Cornaro, elegante ed imponente villa veneta immersa nel verde del Comune di Gorgo al Monticano in Via Palazzi 10. INFO: tel. 3357596706 – *protected email* – www.villafoscarini.com

FARRA DI SOLIGO – Giovedì 1, Venerdì 2 e Sabato 3 agosto. “DALLA CIMA AL FONDO”. Il Comune di Farra di Soligo e l’Associazione “Vivi Le Rive” organizzano , all’interno della kermesse “Calici di Stelle”, l’evento “Dalla Cima al Fondo” dedicato alla promozione di quelle che definiscono le “due interpretazioni del nostro territorio”, un viaggio nel tempo e nel gusto tra l’antico sapore del vino “col fondo” prodotto con la tradizionale rifermentazione in bottiglia e il moderno Conegliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG prodotto in autoclave. Il tutto si svolgerà presso il Colle di San Gallo dalle ore 19.30 alle 24.00. INFO: tel. 347.9063622 393.8967316 – *protected email* – www.vivilerive.it

CONEGLIANO – Venerdì 2 e Sabato 3 agosto. DEGUSTAZIONI E MUSICA AL CASTELLO DI CONEGLIANO. Nella splendida cornice del Castello di Conegliano, venerdì 2 e sabato 3 agosto, è in programma una bellissima edizione di Calici di Stelle. Durante le due serate vengono proposte al pubblico degustazioni di vini e di prodotti tipici, con la presentaizone diretta delle Aziende del territorio. La serata si apre alle ore 20.00 e si conclude alle ore 24.00, con il coordinamento e l’organizzazione dall’Amministrazione comunale di Conegliano e dall’Associazione Cavalieri dell’Etere Protezione Civile Onlus. INFO: Assessorato al Turismo tel. 0438.413330 – Informacittà Informagiovani “C.Pavesi” tel. 0438.413319 – Associazione Cavalieri dell’Etere Protezione Civile Onlus: tel. 346.5901641 – 349.6809800

VALDOBBIADENE – Lunedì 5 agosto. A VILLA CEDRI, CON IL CONSORZIO DI VALDOBBIADENE E I RISTORATORI DELLA CITTA’. L’Amministrazione comunale di Valdobbiadene promuove la 15° edizione di Calici di Stelle in programma per Lunedì 5 agosto dalle ore 19.30 alle ore 24.00. Come di consueto, la bella iniziativa è organizzata dal Consorzio di Valdobbiadene nella storica Villa dei Cedri. L’evento si svolge in parte presso l’Enoteca della Villa, dove i sommelier proporranno agli ospiti la Docg delle cantine locali, ed in parte in maniera più informale, presso il parco adiacente. Per l’occasione, infatti, i partecipanti all’iniziativa, potranno usufruire del bel giardino limitrofo per osservare le stelle e gustare i piatti dei ristoratori locali. Nel corso della serata è previsto intrattenimento musicale ed animazione per bambini. INFO: tel. 0423.976975 – *protected email* www.valdobbiadene.com

SUSEGANA – Sabato 3 agosto. DEGUSTAZIONI IN PIAZZA E MUSICA DAL VIVO. Al via la XII edizione di Calici di Stelle in agenda sotto i migliori auspici per l’ampia partecipazione di visitatori e produttori nelle scorse edizioni. L’appuntamento è per Sabato 3 agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nella suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà, alla presenza delle migliori produzioni enogastronomiche locali, accompagnate da piacevoli intrattenimenti musicali. INFO: tel. 0438.437440 – *protected email*

VAZZOLA – Sabato 10 agosto (in caso di maltempo sarà rinviata a Lunedì 12 agosto). UN “CARTELLO” DI COMUNI PER IL GRANDE EVENTO NELL’ANTICO BORGO MALANOTTE. Torna nella splendida cornice dell’Antico Borgo Malanotte, l’appuntamento con la manifestazione enogastronomica del territorio più attesa dell’estate, Calici di Stelle. La degustazione guidata dei migliori vini tipici della Marca Trevigiana, in primis il Prosecco Docg e l’autoctono Raboso Piave in tutte le sue sfaccettature, abbinata ad i prodotti gastronomici caratteristici del territorio della Marca, caratterizzeranno la Notte di San Lorenzo dalle ore 19.30 alle ore 24.00. Per l’occasione, sarà presentata al pubblico la proposta di una rosa di 50 Aziende a carattere territoriale e regionale. In Villa Dirce, si potrà partecipare alla degustazione guidata dai Sommelier della Fisar e dell’AIS dell’autoctono Raboso Piave Doc, sapientemente illustrato dalla “Confraternita del Raboso Piave”. E’ possibile la prenotazione via sms al numero 329.0169387 o per email all’indirizzo *protected email*

Venezia

MARTELLAGO – 3 agosto. La Proloco ed il Comune di Martellago, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Veneto organizza Calici di Stelle 2019.L’evento si svolgerà sabato 3 agosto 2019 all’interno del Giardino di Villa Grimani- Morosini presso il Golf Club di Cà della Nave a Martellago. Oltre alle degustazioni dei vini tra cui anche la collaborazione con il “progetto di Vini secondo Natura” vi sarà la mostra di pittura “Notte di Stelle”, musica dal vivo ed animazione per i più piccoli. Un gruppo di astrofili guiderà alla scoperta dei segreti del cielo stellato. Infine una passeggiata nel parco storico con una visita guidata da una associazione locale di Nordic Walking. Per maggior informazioni consultare il sito www.calicidistellemartellago.it

ANNONE VENETO – Venerdì 9 agosto. NOTTE DI VINO E NOTTE DI STELLE. Una serata di degustazioni enogastronomiche accompagnate, dalle ore 20.30 alle ore 24.00, dalla musica di “Silvia Smaniotto e la sua band”. INFO: tel. 349.1472106 – *protected email*

Verona

VERONA – Giovedì 8 agosto. Giovanni Ederle, Viticoltore in San Mattia, vi invita a gustare i piatti estivi sulla terrazza vista Verona! Dopo cena potrete osservare il cielo stellato sul nostro prato a lume di candela con un ottimo dessert e il nostro Spumante Barbagianni Brut. Le postazioni a disposizione sono limitate. Affrettatevi a prenotare! Per maggiori informazioni visitate la nostra pagina Facebook Corte San Mattia – Agriturismo Verona Prenotazione obbligatoria: Tel. +39 045913797 oppure *protected email*

COLOGNOLA AI COLLI – Venerdì 9 agosto. NELLA VALLE DEI CILIEGI, A DUE PASSI DAL CASTELLO DI SOAVE. Prende il via da quest’anno Calici di Stelle a cura dell’Associazione Strada del Vino Soave. La location di svolgimento dell’iniziativa è a Colognola ai Colli, nella bellissima valle dei ciliegi, in un ambiente integro e legato alle tradizioni, dove l’Azienda Vicentini Agostino conduce la propria attività. E se l’immagine del melograno (emblema dell’azienda) rappresenta un simbolo propizio, lo si può ben vedere dal successo raggiunto in breve tempo dall’azienda, che ha ottenuto buoni livelli produttivi e qualitativi. Con l’accoglienza riservata per la speciale serata, sarà possibile degustare i vini dell’azienda, fare assaggi di street food e apprezzare il piacevole intrattenimento musicale in programma. INFO: tel. 045.7650539 – *protected email* www.stradadelvinosoeave.com

Vicenza

BREGANZE – Venerdì 9 agosto. NEL CUORE DELLA PEDEMONTANA VICENTINA. Anche per la quarta edizione Breganzese, l’evento Calici di Stelle si svolgerà nella bellissima Piazza Mazzini dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Nel cuore della Pedemontana Vicentina, la sera del 9 agosto, quindici Cantine del Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze faranno conoscere i meravigliosi vini di quest’area collinare. Protagonista il Vespaiolo, vitigno autoctono, con cui si produce anche il Torcolato, vino passito il cui nome nasce dalla tradizione di annodare e torcere i grappoli. In accompagnamento, musica e assaggi di piatti della tradizione gastronomica locale come il famoso “torresan”, piccione di torre, e lo spiedo misto. INFO: tel. 0445869300 – *protected email* www.comune.breganze.vi.it