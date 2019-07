Operaio 41enne schiacciato da camion

Condividi

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un’officina meccanica in località Olmo di Campodarsego per soccorrere un operaio 41enne della zona rimasto schiacciato dalla cabina di un camion mentre era intento a lavorare. L’uomo è stato subito soccorso e liberato dai colleghi fino all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del suem 118, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse eseguendo delle manutenzioni alla parte inferiore di un autocarro, che era stato sollevato da terra con un apposito sistema di pistoni idraulici. Proprio questi pistoni, forse per un errato posizionamento, avrebbero ceduto causando la caduta a terra del camion che ha schiacciato l’operaio.