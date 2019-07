Condividi

Linkedin email

E’ stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni il 16enne investito nel primo pomeriggio di ieri in via Cavour a Dossobuono, a Villafranca di Verona. Il ragazzo, S.D., è del posto.

Difficile per gli agenti della polizia locale ricostruire la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che l’impatto è stato violentissimo, tanto da far crepare il parabrezza della Fiat Panda. Illese le due persone a bordo.