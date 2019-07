Delitto Vaj: il movente, la dinamica e il silenzio delle accusate

Condividi

Più proseguono le indagini degli inquirenti più emergono punti oscuri sul cruento delitto avvenuto giovedì notte nella casetta di Serravalle, alla periferia di Vittorio Veneto.

La novità saliente è che le due accusate Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, 57 e 24 anni, ieri mattina non hanno risposto al Gip e resteranno in carcere, perché il magistrato ha ritenuto gli indizi contro di loro gravi e, inoltre, le giudica in grado di reiterare il reato, a causa del rapporto di soggezione psicologica, e di inquinamento di prove.

In attesa di conoscere l’esito dell’autopsia sul corpo di Paolo Vaj, domani, i carabinieri ripassano in rassegna quanto raccolto in questi giorni.

Il movente

In assenza di una spiegazione da parte delle due donne, in piedi restano il movente economico, nessuno dei tre lavorava e l’uomo era l’unico che poteva fornire un qualche sostentamento, oppure i cosiddetti futili motivi, cioè una lite degenerata. Quest’ultimo sarebbe stato corroborato da una versione fornita da Angelica.

La dinamica

La misteriosa ragazza siciliana avrebbe raccontato di essere intervenuta durante una lite per difendere la sua “mamy” e, successivamente, la vittima avrebbe minacciato le due donne con un coltello. E’ a questo punto che le due donne avrebbero aggredito Vaj, che sarebbe poi morto sotto la morsa di un cuscino pigiato sul suo volto. La giovane avrebbe quindi allertato i soccorsi.

I dubbi

Questa versione non ha convinto del tutto gli inquirenti, anche per la stazza dell’uomo in confronto a quella delle due arrestate. Non solo: anche sulla tempistica della chiamata al 112 non ci sono ancora certezze investigative.

Dopo i primi interrogatori, Patrizia Armellin e Angelica Cormaci si sono chiuse nel silenzio, probabilmente su suggerimento degli avvocati Marina Manfredi e Stefania Giribaldi.