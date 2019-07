Si perdono seguendo segni su alberi da abbattere

Condividi

Linkedin email

Alle 13.20 il Soccorso alpino dell’Alpago è stato allertato dalla Centrale del 118 per una coppia di escursionisti di Ferrara in difficoltà in Cansiglio. I due, S.B., 30 anni, lui e A.P., 24 anni, lei, lasciata l’auto al parcheggio erano partiti dal giardino botanico lungo il Sentiero A, un percorso ad anello che li avrebbe riportati al punto di partenza.

Lungo il tragitto, però, a causa degli schianti dovuti a Vaia avevano lasciato il tracciato e iniziato a seguire i segni blu sugli alberi, che in realtà segnalano le particelle delle piante da tagliare, e si erano persi.

Una squadra di soccorritori dell’Alpago e delle Prealpi Trevigiane, in contatto telefonico con loro, li ha rintracciati poco dopo non distanti dal sentiero e in mezz’ora a piedi li ha riaccompagnati alla macchina.

(Ph Sisef)