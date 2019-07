In Veneto si boccheggia, nella morsa del caldo fino a venerdì

Condividi

In Veneto persisterà anche domani il disagio per il caldo intenso che sta attanagliando la regione. L’Arpav ha annunciato un clima molto caldo e umido dalla sera all’alba e la qualità dell’aria sarà in peggioramento fino ad arrivare ad un livello scadente in molte zone e addirittura pessima in quelle pianeggianti e pedemontane.

Giovedì 25 e venerdì 26 luglio il disagio fisico rimarrà generalmente intenso, ma è probabile una lieve attenuazione a fine periodo sulle zone montane a causa di qualche temporale che potrà verificarsi entro venerdì sera. La qualità dell’aria sarà in miglioramento su costa e zone adiacenti, prevalentemente stazionaria altrove, a parte qualche possibile locale peggioramento sulle zone montane e pedemontane.