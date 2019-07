Pizzicato a rubare, aggredisce vigilantes

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Verona Principale hanno tratto in arresto un cittadino marocchino trentunenne, nullafacente ed incensurato, che poco prima era stato sorpreso presso il negozio “In’s” di via XX Settembre mentre cercava di allontanarsi dopo aver sottratto merce per 20 euro.

L’uomo non si è dato per vinto ed ha cercato di guadagnare l’uscita strattonando l’addetto alla vigilanza, ma è stato bloccato e poi arrestato dai militari che si trovavano nelle vicinanze in servizio di pattuglia. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria ed accompagnato nella camera di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del giudizio con rito direttissimo.