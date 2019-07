Autonomia, Fracasso (Pd) a Confindustria: «Sbagliato regionalizzare tutto»

Condividi

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Stefano Fracasso risponde con una lettera aperta al presidente di Confidustria Vicenza Luciano Vescovi che a sua volta aveva diramato un comunicato in cui invitava il governo ad ammettere di non voler concedere l’autonomia al Veneto. Come riporta Il Giornale di Vicenza di oggi, Fracasso si dice favorevole all’autonomia, ma non a quella delle 23 materia fortemente voluta dal presidente della Regione Luca Zaia.

Fracasso ritiene infatti che servirebbe prima un confronto con i sindacati soprattutto su temi come scuola, infrastrutture e reti energetiche. Nell’era della globalizzazione secondo il capogruppo dem non si deve, perché non è conveniente, regionalizzare tutte le materie. (t.d.b.)