Banksy denunciato per il murales di Venezia

Vi ricordate il murales di un piccolo profugo che tiene in mano una torcia comparso a Venezia qualche mese fa? Banksy, il famoso street artist ancora senza volto, ne aveva rivendicato l’originalità postando la foto sul suo profilo Instagram.

La Soprintendenza, nei giorni successivi, ha presentato denuncia alla procura di Venezia dov’è stato aperto un fascicolo contro ignoti (Banksy appunto) per violazione del decreto 42/2004 che impone la richiesta di un’autorizzazione per intervenire, con decorazioni pittoriche, sulle pareti dei palazzi vincolati.

Ma nella denuncia, è la stessa Soprintendenza ad evidenziare che quel murale è indiscutibilmente un’opera d’arte e si augura che il dipinto non venga rimosso per garantire a tutti di vederlo nel luogo in cui è stato pensato. Addirittura, se il proprietario del palazzo volesse rimuoverlo dovrebbe prima farlo staccare per salvarlo e conservarlo. Alla luce quindi della valutazione artistica dell’opera, che non può essere classificata come imbrattamento, e dell’impossibilità di risalire al vero nome di Banksy, nelle scorse ore la procura di Venezia ha chiesto l’archiviazione.