Dj stroncato da un malore

Il mondo della musica rock piange Luca Casalucci, stroncato da un malore ad appena 39 anni.

Conosciuto come Dj Shake The Rockfather, era originario di Monastier, Treviso, ma era residente a Musile di Piave, nel Veneziano, e si era esibito in moltissimi locali del veneto orientale.

L’ultima serata era stato un dj set venerdì a Suoni di Marca, nel Trevigiano.

Se dovessi identificare il mio io in un brano, penso che questo sarebbe di certo nella top 3.

Summer is a state of mind 🎧🐻🤘🏻

“Shoot me up baby make me high

And hit the jackpot in the heat of the night

Wanna kiss your lips

Wanna move your hips

See my desire in your laser-beam eyes’