Il caldo vi stressa? Ecco i luoghi più freschi in Veneto

L’ondata di calore di questi giorni sta mettendo a dura prova molte persone in Veneto, con un tasso di umidità, sia di giorno che di notte, molto elevato. Per fortuna, oltre a ventilatori e condizionatori, ci sono anche dei rimedi, per così dire, naturali. Come per esempio rifugiarsi in luoghi freschi. Ecco una carrellata di alcune possibili mete refrigeranti nella nostra regione.

Vicenza

Grotte di Oliero – Una location splendida con annesso museo e possibilità di rafting ed immersioni in Valbrenta. Dopo aver visitato le Grotte di Oliero potete percorrere la passeggiata che costeggia il fiume Brenta e arrivare a Valstagna (1,5 km) per visitare il Museo Etnografico Canal di Brenta. Aperture luglio: tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. 3 euro biglietto intero, 2 euro ridotto, gratuito fino ai 5 anni.

La Pria – La valle del torrente Astico prende vita. Ma attenzione ai tuffi dal ponte di 14 metri. Come arrivarci.

La Montagna spaccata – Arrivare alla montagna spaccata è molto semplice, prima di Recoaro Terme si gira a sinistra seguendo le indicazioni per Recoaro Mille e dopo qualche chilometro si trova sulla curva il bar ristorante dove si acquistano i biglietti per l’ingresso. La montagna spaccata è un’ampia fenditura scavata nella roccia dal torrente Torrazzo, che scende con cascate e piccoli laghetti dal pianoro sovrastate, balzando bruscamente all’interno di una forra e creando giochi d’acqua e di luce; all’interno, un percorso attrezzato con scale e passerelle permette di risalire il torrente per visitare la fenditura.

Padova

Passo delle Fiorine a Teolo – fa parte del Parco Regionale dei Colli euganei. Si tratta di uno slargo con vista sul monte della Madonna, dove è possibile rilassarsi con pic nic. Poi si può passare al Parco Avventura e affrontare diversi percorsi suddivisi a seconda del grado di difficoltà. Costa dai 5 agli 8 euro.

Fonte Regina – si raggiunge nella zona di Torreglia seguendo le indicazioni per il Monte Rua. Qui si trova un’acqua fredda perennemente sui 14 gradi.

Treviso

Laghi di Tarzo e Revine – si tratta del lago di Santa Maria e Colmaggiore, ad est, e del lago di Lago e Fratta , ad ovest. I bacini sono separati da una zona paludosa di 200-300 metri e sono messi in comunicazione dal canale delle Barche. Attorno sorgono alcune borgate: sul lago di Santa Maria si affacciano a nord Santa Maria e a sud Colmaggiore, sul lago di Lago a nord Lago e a sud Fratta. È una zona caratterizzata da splendidi percorsi naturalistici e diventa anche una meta culturale grazie al Lago film festival.

Il parco del Piave a Bigolino – nella zona di Vadobbiadene, ideale per grigliate e pic nic, con la possibilità di scoprire svariati corsi d’acqua e fresche risorgive.

Oasi Cervara – Un oasi naturalistica lungo il fiume Sile a Quinto di Treviso.

Belluno

Alpago Cansiglio – La conca dell’Alpago si estende dal lago Santa Croce alle pendici del Monte Cavallo. Qui la frenesia del classico turismo di massa lascia posto ad un Turismo Eco-Sostenibile all’insegna della Natura e della Salute.

Lago di Auronzo – La sua estensione è di 0,49 kmq ed è sia navigabile (canoe, barche a remi e pedalò) sia balneabile. Il lago di Santa Caterina o di Auronzo è un lago artificiale risalente alla prima metà del secolo scorso.

