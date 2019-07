A Jesolo l’acqua per il cane costa 30 centesimi

Condividi

Come ogni anno, prezzi e addebiti impropri riportati negli scontrini prontamente pubblicati sui social scatenano polemiche accesissime. Questa volta è una coppia che si è fermata a fare aperitivo in spiaggia a Jesolo a denunciare che il locale ha fatto pagare loro 30 centesimi per l’acqua data al cane.

Tantissimi gli insulti nei confronti dei proprietari del bar. Ma tra i tanti messaggi spunta anche chi ha visto con i propri occhi la scena: «Vergognatevi tutti, una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta che paga le tasse e lavora duramente: io ero lì e i 30 centesimi erano per la coppetta di cartone senza mettere in conto il personale che deve servire il cane dell’acqua».