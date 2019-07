“Sereni orizzonti” cerca personale in Veneto

Condividi

Nei giorni è stata pubblicata sul’Albo pretorio dell’Azienda Zero l’attesa autorizzazione al funzionamento del Centro servizi per anziani di Cinto Caomaggiore (Ve), che potrà accogliere 90 ospiti non autosufficienti di primo livello. La struttura verrà gestita da “Sereni Orizzonti”, leader in Italia nel settore della costruzione e gestione di residenze socio assistenziali. Proprio in queste ore il gruppo friulano sta lavorando alla formazione della squadra di professionisti che verrà impiegata nella nuova struttura: direttore, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario. I curricula possono essere inviati a *protected email* oppure compilando il form sul sito.

Costruita in poco più di un anno, la struttura di Cinto Caomaggiore è un edificio di tre livelli dalla pianta allungata a forma di “ala di gabbiano”, circondato da un vasto spazio verde attrezzato (compreso un gazebo) con vialetti pavimentati percorribili a piedi o con carrozzine e deambulatori. I parenti in visita avranno a disposizione un ampio parcheggio interno. (t.d.b.)