Ditta cerca 20 operai ma non li trova: «I giovani vogliono lavori facili»

A Santa Maria di Zevio (Verona) si registra un altro caso di azienda che fatica a trovare operai specializzati. In questo caso il sindaco Diego Ruzza ha cercato di dare una mano pubblicando l’annuncio di lavoro sul suo profilo Facebook:

Ricevo e condivido un AVVISO per RICERCA PERSONALE:La Ditta “RICCISOLANTI GROUP SRL”, con sede in Santa Maria di Zevio, RICERCA PER ASSUNZIONE 20 ragazzi giovani ( sotto i 30 anni ) volenterosi e patentati per l attività di coibentazione termica ed idraulica.

Gli interessati possono inviare la loro candidatura/curriculum al seguente indirizzo mail: *protected email*