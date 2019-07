Di giorno pesca sportiva, di notte disco: ma la polizia chiude tutto

Condividi

Il locale “Pesca sportiva paradiso selvaggio ai 3 laghi” di Lazise (Verona) dovrà chiudere. Sebbene disponga delle autorizzazioni per esercitare appunto la pesca sportiva di giorno, secondo la polizia locale non ha quelle necessarie per l’attività di discoteca nel weekend. «La scorsa settimana abbiamo dovuto fermarci un attimo per “cause di forza maggiore” – scrivono i gestori su Facebook -… oltre ad esser amareggiati per lo spiacevole fatto al quale stiamo lavorando per risolvere e poter riaprire il prima possibile… siamo amareggiati per alcuni discorsi da “bar” che ci vedono coinvolti. Ad alimentare molti chiacchiericci sono purtroppo alcune delle persone con le quali condividevamo proprio una birra o un caffè! Questa è la cosa che più ci sta deludendo. Pensavamo di avere al nostro fianco veri amici… invece abbiamo persone pronte a deriderci alle spalle nel momento di maggior sconforto».

«Al momento tutte le attività sono sospese» aggiunge un’altra nota dei gestori. Secondo quanto riporta il Corriere di Verona al momento il locale è sotto sequestro. Nel mirino anche l’assunzione di personale per il bar e il parcheggio. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Pesca Sportiva Paradiso Selvaggio ai due laghi)