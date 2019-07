Prima prende a botte il gemello, poi i carabinieri: arrestato

Condividi

Alle 4 di questa mattina, a Lozzo di Cadore, in provincia di Belluno, i militari della stazione di Vigo di Cadore hanno arrestato in flagranza di reato Elio Fontanive, 49 anni. La notte precedente l’uomo era arrivato alle mani con il fratello gemello per futili motivi.

La madre dei due, preoccupata per la situazione che era degenerata velocemente, ha chiesto aiuto ai carabinieri che, una volta arrivati sul posto, sono stati aggrediti da Fontanive. Dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo e l’hanno portato in carcere a Belluno. Fortunatamente i militari aggrediti non sono rimasti feriti.

(ph: shutterstock)