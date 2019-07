Il caldo ha le ore contate

Condividi

Linkedin email

Fino a giovedì 25 luglio persisterà in Veneto l’estensione dell’Anticiclone Subtropicale Africano, che porterà temperature sensibilmente sopra la media. Ma l’Arpav dà una buona notizia per tutti coloro che proprio non ce la fanno più a sopportare questo caldo: da venerdì 26 luglio pressione in calo e dal pomeriggio ci saranno dei rovesci/temporali con conseguente calo delle temperature che sarà più significativo tra sabato e domenica, quando ci saranno altre piogge.