4 venete tra le migliori pizzerie del mondo

Top Pizza 50, la prima e più importante guida online di settore, ha reso nota la classifica aggiornata delle migliori pizzerie d’Italia. Come ogni anno, a portare a casa i migliori risultati è sicuramente la Campania che occupa da sola i primi 4 posti.

Ma già al quinto troviamo la prima pizzeria veneta con I Tigli di San Bonifacio, in provincia di Verona. «Ambiente di elegante sobrietà, con arredamento in stile moderno. Il reparto forno e cucina è molto ampio e a vista. Vi lavorano 5 cuochi-pizzaioli preparati nelle varie mansioni e guidati da Simone Padoan, maestro di impasti, sempre alla ricerca di panificazioni e gusti nuovi. Ottimi e innovativi anche i dolci di sua produzione. Ci si può accomodare ai tavoli o sugli sgabelli di un bancone posto davanti alla cucina. La prima cosa che si nota nel menu sono i prezzi: ai Tigli, la pizza, non è per tutte le tasche. Se volete provare il meglio mettete in conto di spendere come una buona cena di pesce. Conviene sempre prenotare. A pranzo le pizze sono di dimensioni inferiori rispetto alla sera, anche il prezzo lo è di circa il 30 per cento. La pizza viene portata già sezionata. Tra le cose da provare assolutamente: “quasi come un panino” con capasanta, foie gras e bufala. La carta del bere permette di spaziare, con una proposta che può accontentare veramente tutti. Tra i locali top in Italia».

Al 12esimo posto troviamo Renato Bosco Pizzeria di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. «La pizzeria di Renato Bosco è all’altezza di aspettative e fama. Dimenticate il concetto di pizzeria napoletana. Saporè è un laboratorio gourmet. La ricerca di nuovi impasti, di farine diverse e ardite panificazioni abbinate a prodotti eccellenti, è costante. Il tutto si traduce in gusti sorprendenti. Il locale è piacevole, moderno, elegante: una sessantina di coperti, perfino un angolo libreria. Personale giovane e professionale. Il forno, non a legna, è a vista. Il cameriere propone un percorso di degustazione giocato su impasti e ingredienti di ottima qualità. Provati il Crunch (sorta di focaccia sotto croccante e sopra morbida), Doppio Crunch (croccante sopra e sotto) e pizza tradizionale “senza lieviti aggiunti”. Il percorso si è rivelato ottimo: ingredienti freschi, saporiti e speziati al punto giusto. Rapporto qualità/prezzo buono, 4 tipi di proposte. Da non perdere gli splendidi dolci di Bosco vincitori di premi importanti. Avvertire in caso di allergie. Opportuno prenotare».

Al 30esimo posto c’è Pizzeria da Ezio di Alano di Piave, in provincia di Belluno. «Tanta cura per i particolari, materia prima di ottima scelta, andandole a cercare anche lontano da Alano di Piave ma con l’obiettivo di offrire sempre il meglio al cliente. Ecco, allora, che molti ingredienti arrivano dai Presidi Slow Food, dove non occorre essere grandi produttori ma eccellenti per garantire l’alta qualità come la mozzarella di fior di latte di Agerola, la burrata di Andria, il prosciutto cotto di Mora Romagnola oppure il guanciale di Cinta Senese. La pizza è leggera, gustosa, fragrante, frutto di un impasto a lunga lievitazione. Ottima la scelta di birre e vini: sì, perché anche un buon bicchiere di Franciacorta, di Verdicchio o Champagne può essere un valido accompagnamento. E il menu consiglia gli abbinamenti più adatti. Da Ezio vanta una storia di oltre 40 anni, iniziata con Ezio Lovatel e ora proseguita dal figlio Denis, tra le migliori pizzerie in regione e in Italia».

Poco dopo, al 34esimo posto, Grigoris di Mestre, in provincia di Venezia. «Cura dei dettagli, materie prime di alta qualità, birre artigianali. Questo è il Grigoris, pochi chilometri dal centro di Mestre, nato da un’idea datata 2008 di Ruggero “Lello” Ravagnan e la moglie Pina; i coniugi hanno puntato tutto sulla pasta madre viva, le farine macinate a pietra e il grano solo italiano. E hanno avuto ragione. Il locale è cresciuto anno dopo anno, rinnovando l’ambiente sì ma anche affinando l’arte della pizza; l’impasto è eccellente, il prodotto finito è croccante e digeribile, accompagnato da ingredienti dei presidi Slow Food. Così si possono trovare soluzioni a base di Fiordilatte di Agerola, i filetti di tonno del Mar Cantabrico, seppie al naturale del Mar Adriatico, tanto per citarne alcuni, in un’esperienza sensoriale e di gusto tutta di vivere. Buono e attento il servizio, la pizzeria è adatta per serata in compagnia ma anche di coppia. Consigliata la prenotazione».